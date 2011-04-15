Ингосстрах выплатил страховое возмещение за повреждённый БЕЛАЗ

Ингосстрах выплатил клиенту страховое возмещение в размере более 13.6 млн руб. в связи с повреждениями, полученными автомобилем БЕЛАЗ при погрузке на корабль в порту. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Выплата была произведена по договору страхования ответственности порта/контейнерного терминала. В Ингосстрахе были застрахованы интересы страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении страхователем деятельности по обслуживанию транспортного процесса и хранению грузов. Лимит ответственности по договору составлял 15 млн руб.



Страховой случай произошёл в марте 2019 года. При погрузке автомобиля БЕЛАЗ на корабль оборвались стропы и машина упала. Согласно проведенной экспертизе автомобиль был признан полностью уничтоженным.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.















"AK&M" от 10.10.2019