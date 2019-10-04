ЦБ РФ установил официальный курс евро на 11 октября в размере 71.2999 руб. против 71.4511 руб. на 10 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



10.10.19 - 71.4511 руб.

09.10.19 - 71.2372 руб.

08.10.19 - 71.1464 руб.

05.10.19 - 71.3509 руб.

04.10.19 - 71.2991 руб.







































































































































































































"AK&M" от 10.10.2019