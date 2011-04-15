Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 октября

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Банк России установил на 11 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.7135
1 Азербайджанский манат 38.1619
100 Армянских драмов 13.5727
1 Белорусский рубль 31.4158
1 Болгарский лев 36.4618
1 Бразильский реал 15.7537
100 Венгерских форинтов 21.3619
1000 Вон Республики Корея 54.1585
10 Гонконгских долларов 82.5417
10 Датских крон 95.4680
1 Доллар США 64.7416
1 Евро 71.2999
100 Индийских рупий 91.0891
100 Казахстанских тенге 16.5864
1 Канадский доллар 48.6523
100 Киргизских сомов 92.4959
10 Китайских юаней 90.8654
10 Молдавских леев 36.8898
1 Новый туркменский манат 18.5241
10 Норвежских крон 70.9108
1 Польский злотый 16.4985
1 Румынский лей 15.0087
1 СДР (специальные права
заимствования) 88.4170
1 Сингапурский доллар 46.9789
10 Таджикских сомони 66.8128
1 Турецкая лира 11.0358
10000 Узбекских сумов 68.6914
10 Украинских гривен 26.4113
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.2437
10 Чешских крон 27.5825
10 Шведских крон 65.5990
1 Швейцарский франк 65.2374
10 Южноафриканских рэндов 42.8767
100 Японских иен 60.2444
"AK&M" от 10.10.2019