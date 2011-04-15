Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 октября

Банк России установил на 11 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России







1 Австралийский доллар 43.7135

1 Азербайджанский манат 38.1619

100 Армянских драмов 13.5727

1 Белорусский рубль 31.4158

1 Болгарский лев 36.4618

1 Бразильский реал 15.7537

100 Венгерских форинтов 21.3619

1000 Вон Республики Корея 54.1585

10 Гонконгских долларов 82.5417

10 Датских крон 95.4680

1 Доллар США 64.7416

1 Евро 71.2999

100 Индийских рупий 91.0891

100 Казахстанских тенге 16.5864

1 Канадский доллар 48.6523

100 Киргизских сомов 92.4959

10 Китайских юаней 90.8654

10 Молдавских леев 36.8898

1 Новый туркменский манат 18.5241

10 Норвежских крон 70.9108

1 Польский злотый 16.4985

1 Румынский лей 15.0087

1 СДР (специальные права

заимствования) 88.4170

1 Сингапурский доллар 46.9789

10 Таджикских сомони 66.8128

1 Турецкая лира 11.0358

10000 Узбекских сумов 68.6914

10 Украинских гривен 26.4113

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.2437

10 Чешских крон 27.5825

10 Шведских крон 65.5990

1 Швейцарский франк 65.2374

10 Южноафриканских рэндов 42.8767

100 Японских иен 60.2444

"AK&M" от 10.10.2019