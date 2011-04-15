Арбитраж встал на сторону ФАС в споре с администрацией Балашихи
Арбитраж встал на сторону ФАС в споре с администрацией Балашихи. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.
В марте текущего года ФАС признала орган местного самоуправления нарушившим закон "О защите конкуренции": администрация не демонтировала рекламные конструкции, у которых отсутствовали действующие разрешения на их установку.
Орган власти также не вносил в схему размещения рекламных конструкций информацию о тех из них, которым сам и выдал разрешения.