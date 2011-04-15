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10/10/2019
14:52

В Госдуму внесён законопроект о новых механизмах переселения граждан из аварийного жилищного фонда

В Госдуму внесён законопроект о новых механизмах переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом говорится в соообщении нижней палаты парламента.

Проект закона предоставляет субъектам РФ право устанавливать дополнительные меры по обеспечению новыми жилыми помещениями граждан, получивших возмещение за изымаемое аварийное жильё.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, скорее всего, будет предлагать до первого чтения провести парламентские слушания, на которых совместно с субъектами РФ обсудить детали того, как будет реализовываться новая программа расселения из аварийного жилищного фонда и те механизмы, которые закладываются в федеральном законодательстве и требуют последующего принятия региональных законов, — заявил первый заместитель председателя комитета Сергей Пахомов.

Кроме того, в дополнительном обсуждении нуждаются принципы оценки земельных участков и формирования выкупной стоимости изымаемого жилья, которые будет устанавливать Правительство РФ.

"Чтобы исключить риски, связанные с коммерческой продажей земельных участков, освобождённых после сноса аварийных многоквартирных домов, в законе необходимо прописать их целевое назначение – строительство объектов социального назначения, общественных пространств и т. д.", — подчеркнул С.Пахомов.

Напомним, что согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2019–2024 годах из аварийных домов общей площадью более 9.5 млн кв. м в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели планируется направить более 507 млрд руб., в том числе 431 млрд руб. из федерального бюджета, более 67 млрд руб. из региональных бюджетов, свыше 7 млрд руб. — из внебюджетных источников.



"AK&M" от 10.10.2019
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