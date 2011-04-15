Правительство создало Центр компетенций по цифровому госуправлению

Аналитический центр при Правительстве РФ стал Центром компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление". Об этом говорится в сообщении аналитического центра при Правительстве РФ.



Центр компетенций займётся экспертным и аналитическим сопровождением федерального проекта по таким направлениям, как цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов, цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы, создание сквозной цифровой инфраструктуры и платформ, а также обеспечение цифровой трансформации государственного управления.



"Мы займёмся содержательными вопросами, качеством и последствиями реализации изменений, калибровкой целевых моделей, будем активно взаимодействовать с экспертным сообществом", - сообщил заместитель руководителя Аналитического центра - руководитель Центра компетенций Михаил Прядильников.



Среди задач, которые в первую очередь будет решать Центр компетенций, - аудит и стратегическая оценка мероприятий федерального проекта, оценка цифровой зрелости органов власти и регионов, сопровождение жизненного цикла федерального проекта, координация разработки суперсервисов, участие в подготовке Плана цифровой трансформации управления государственного, а затем - сопровождение его реализации.



В рамках Центра компетенций будут действовать тематические экспертные группы экспертные группы по основным направлениям федерального проекта.





"AK&M" от 10.10.2019