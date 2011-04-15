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10/10/2019
16:11

Банковский троян использовал YouTube для кражи криптовалюты, ESET

Международная компания ESET изучила новое семейство банковских троянов Casbaneiro, говорится в сообщении компании.

Вредоносная программа охотилась за криптовалютой бразильских и мексиканских пользователей.

Во время исследования эксперты ESET обнаружили, что Casbaneiro имеет похожий функционал с другим семейством банковских троянов, Amavaldo. Вредоносные программы применяют один и тот же криптографический алгоритм и распространяют похожую зловредную утилиту для почты.

Как и Amavaldo, троян Casbaneiro использует всплывающие окна и формы для обмана жертв. Такие методы социальной инженерии направлены на первичные эмоции — человека срочно, без раздумий заставляют принять решение. Поводом может быть обновление ПО, верификация кредитной карты или запрос из банка.

После заражения Casbaneiro ограничивает доступ к различным банковским сайтам, а также следит за нажатием клавиш и делает снимки экрана. Кроме того, троян отслеживает буфер обмена — если малварь видит личные данные криптовалютного кошелька, то заменяет адрес получателя на кошелёк мошенника.

Семейство Casbaneiro применяет множество сложных алгоритмов для маскировки кода, расшифровки скачанных компонентов и данных конфигураций. Основной способ распространения Casbaniero — вредоносная фишинговая рассылка, как и у Amavaldo.

Особенностью трояна стало то, что операторы Casbaneiro тщательно старались скрыть домен и порт C&C-сервера. Его прятали в самых разных местах — в поддельных записях DNS, в онлайн-документах Google Docs и даже на фальшивых сайтах разных учреждений. Иногда злоумышленникам удавалось спрятать следы управляющего сервера и на официальных сайтах, а также в описаниях видео на YouTube.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.













"AK&M" от 10.10.2019
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