ЦБ объявил учётную цену золота на 11 октября - 3139.30 руб./г против 3146.52 руб./г на 10 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 11 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3139.30 руб./грамм
Серебро: - 36.95 руб./грамм
Платина: - 1852.53 руб./грамм
Палладий: - 3505.23 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
04.10 05.10 08.10 09.10 10.10
Золото 3149.40 3156.00 3130.78 3128.29 3146.52
Серебро 36.85 36.81 36.32 36.61 37.21
Платина 1863.67 1848.23 1823.67 1837.35 1856.43
Палладий 3545.17 3472.75 3443.10 3397.32 3472.18