Динамика на зарубежных площадках сегодня характеризуется как нейтральная – инвесторы просто воздерживаются от активного принятия торговых решений в ожидании новостей из Вашингтона. Новость о том, что США рассматривают возможность заключения валютного пакта с Пекином, немного приободрила игроков, которые теперь надеются на мини-сделку, которая позволит избежать повышения американских тарифов в отношении китайских товаров, которое запланировано на 15 октября. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Европейские индексы торгуются малоактивно и разнонаправлено, американские фьючерсы осторожно снижаются. На этом фоне российский рынок остается на отрицательной территории, хотя просадка носит сдержанный характер. РТС несёт минимальные потери благодаря укреплению рубля в паре с долларом, который снижается по всему спектру рынка. Пара коснулась минимумов в районе 64.60 руб. и расположилась немногим выше этого уровня. С технической точки зрения понижательные риски сохраняются, пока котировки находятся под отметкой 65 руб. Индекс МосБиржи снижается на четверть процента.



В ожидании новостей с торгового фронта игроки временно переключатся на американскую инфляцию, которая может усугубить положение доллара, если цифры не оправдают прогнозов. Также на динамику рынков могут повлиять сегодняшние выступления представителей ФРС США. При этом основное внимание, безусловно, по-прежнему направлено на переговоры торговых представителей США и КНР. Любые сигналы о возможности заключения частичной сделки спровоцируют всплеск спроса на рисковые активы, полагает аналитик.



"AK&M" от 10.10.2019