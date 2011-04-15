В РФ в первом полугодии обнаружено почти 13 тыс. предложений о покупке или продаже различных баз данных, ЦБ

В первом полугодии обнаружено почти 13 тыс. предложений о покупке или продаже различных баз данных. При этом лишь 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций. Об этом говорится в отчёте Банка России о работе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ).



Основной проблемой в сфере информационной безопасности остаётся социальная инженерия. За год ФинЦЕРТ отправил в соответствующие структуры информацию почти о 5 тыс. телефонных номерах, задействованных в мошеннических СМС-рассылках, звонках, заражениях вредоносным программным обеспечением, для блокировки данных номеров.



С сентября прошлого года ФинЦЕРТ инициировал разделегирование более 9.7 тыс. фишинговых доменов (около 2/3 таких доменов зарегистрировано за рубежом). При этом минимальное время разделегирования сократилось с 24 до 3 часов. Снятие доменов с делегирования осуществляется в режиме 24/7/365.



В 2019 году по инициативе Банка России участники финансового рынка стали отслеживать и фиксировать признаки операций, совершённых без согласия клиента. На основании этих признаков принимаются меры, препятствующие несанкционированному списанию средств.



В настоящий момент участниками информационного обмена с ФинЦЕРТ являются 826 организаций, в том числе все банки, работающие на территории России. С октября 2018 года от них получено более 300 тыс. сообщений об инцидентах.





"AK&M" от 10.10.2019