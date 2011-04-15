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10/10/2019
18:24

Московская Биржа расширяет линейку товарных деривативов

На срочном рынке Московской Биржи 11 октября 2019 года начинаются торги поставочными фьючерсами на серебро. Новый контракт расширит линейку товарных деривативов: в настоящее время на Московской Бирже проводятся торги поставочными фьючерсами на золото. Об этом говорится в сообщении биржи.

Новый инструмент будет способствовать развитию биржевого рынка драгоценных металлов, предоставит дополнительные торговые возможности как частным инвесторам, так и профессиональным участникам (банкам и брокерам), а также участникам рынка драгметаллов, включая ювелирные компании и заводы по обработке цветных металлов, подчеркивается в сообщении.

Фьючерсные контракты будут котироваться в рублях за грамм с ежемесячным сроком исполнения. Размер одного контракта – 10 грамм. Одновременно будут торговаться контракты с тремя сроками исполнения. Торговый код – SL.

Поставка серебра будет осуществляться на спот-рынок драгметаллов Московской Биржи.

Срочный рынок Московской Биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает развитую инфраструктуру, надёжность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Сегодня на срочном рынке торгуются 64 фьючерсных контракта и опциона на них, базовыми активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть и другие товары, процентные ставки. В 2019 году среднедневной объём торгов производными инструментами на Московской Бирже составит 329.8 млрд руб.

"AK&M" от 10.10.2019
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