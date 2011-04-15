Госдума подготовит новый законопроект о поддержке российского виноделия

Госдума совместно с экспертным сообществом разработает новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия, чтобы рассмотреть его до конца года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, свидетельствует сообщение нижней палаты парламента.



"Мы должны подготовить новый законопроект. Мы обсуждали этот вопрос с Геннадием Онищенко и рядом наших коллег из регионов, которые особенно заинтересованы в развитии этой отрасли, – Республики Крым, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей. Все едины во мнении – такой законопроект необходим и важно сделать всё, чтобы мы его до конца года рассмотрели в ГД", — сказал В.Володин.



Он подчеркнул, что важно принять закон до конца года, чтобы в 2020 году он уже начал работать.



В.Володин поручил Комитету по аграрным вопросам и Комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству провести в следующую среду, 16 октября, встречу с представителями регионов, экспертного сообщества и бизнеса для обсуждения законопроекта.



Председатель Госдумы напомнил, что парламентариями уже приняты меры по поддержке российских виноделов – по льготному НДС на виноград и плодово-ягодные культуры. Также были приняты поправки в Бюджетный кодекс, направленные на выделение субсидий на поддержку виноградарства.



"AK&M" от 10.10.2019