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10/10/2019
18:45

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий учёт медицинского спирта с помощью ЕГАИС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым оборот этилового спирта и лекарственных средств, содержащих его, будет отслеживаться в специальной системе ЕГАИС, которая сейчас используется для отслеживания оборота алкогольной продукции. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Документ, авторами которого выступили депутаты ГД и члены Совета Федерации, предполагает введение ряда требований и ограничений, направленных на предотвращение незаконного оборота этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств, используемых в незаконном производстве алкогольной продукции. Инициатива направлена на вывод из тени контрафактного крепкого алкоголя.

Тех, кто торгует оптом, перевозит и хранит фармацевтическую субстанцию этилового спирта, обяжут передавать в ЕГАИС информацию об объёме закупки, перевозки, хранения и поставок указанной продукции.

Кроме того, оптовые аптеки должны будут хранить закупленную фармацевтическую субстанцию этанола в таре объёмом не больше литра.

При этом вводятся некоторые запреты, в частности, на производство спиртосодержащих лекарственных препаратов обособленным подразделением организации, использующим основное технологическое оборудование для производства этилового спирта.

Документ уточняет понятие "спиртосодержащие лекарственные препараты", которые могут содержать не только фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола), но и иной этиловый спирт.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

"AK&M" от 10.10.2019
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