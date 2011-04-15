Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 11 октября 2019 года.



VISA В РАССРОЧКУ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕСТИРУЮТ НОВЫЙ СЕРВИС



Платежная система Visa представила новый сервис - рассрочка по кредитной карте, которая может существенно удлинить беспроцентный период. Собственный "пилот" с рассрочкой по кредитным картам проводит и главный конкурент Visa - платежная система MasterCard. Однако большинство банков, которые уже имеют собственные программы рассрочки, смотрят на идеи партнеров настороженно.





СТРОИТЕЛЬСТВО "ЗВЕЗДЫ" ВПИСАЛИ В ПРИГОВОР

ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ 7,5 МЛРД РУБЛЕЙ БИЗНЕСМЕН ПОЛУЧИЛ ШЕСТЬ ЛЕТ



В Приморье вступил в силу приговор по уголовному делу бывшего исполнительного директора холдинга "Владивосток девелопмент" Алексея Бойцова. Он получил шесть лет колонии общего режима за участие в легализации денежных средств, похищенных при строительстве верфи "Звезда" в городе Большой Камень. По версии следствия, всего было похищено 7,5 млрд руб., а руководителем преступного сообщества являлся экс-директор ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) Игорь Борбот. В настоящее время он находится в США.





ВАГОНЫ ПРИВЕЗЛИ К ЗАОЧНОМУ АРЕСТУ

БЫВШИХ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ РТХ ОБВИНЯЮТ В КРУПНОМ ХИЩЕНИИ



Тверской суд столицы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО "РТХ-Логистик" Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании "ВЭБ-лизинг" (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб., не поставив ей вагоны на эту сумму. По данным следственного департамента (СД) МВД РФ, оба фигуранта находятся на Украине.





КОНТРРАЗВЕДЧИКА ЗАСЕКЛИ С ВКЛЮЧЕННЫМ ТЕЛЕФОНОМ

ИЗ ФСБ УВОЛЬНЯЮТ ЗА СОТОВУЮ СВЯЗЬ



Как стало известно "Ъ", из ФСБ за использование в спецпомещении, вопреки приказу ее директора Александра Бортникова, сотового телефона уволен подполковник контрразведки Михаил Самохин. Сначала офицеру за нарушение объявили строгий выговор, а затем отказались продлевать с ним контракт. Попытка господина Самохина в суде опротестовать наложенное на него дисциплинарное взыскание успехом не увенчалась.





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"AK&M" от 11.10.2019