ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 11 октября, в размере 64.7416 руб. против 65.0976 руб. на 10 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



10.10.19 - 65.0976 руб.

09.10.19 - 64.8672 руб.

08.10.19 - 64.8259 руб.

05.10.19 - 65.0300 руб.

04.10.19 - 65.1312 руб.







































































"AK&M" от 11.10.2019