ОПЕК и Вашингтон разбудили нефтяных "быков"

После консолидации в начале дня Brent начала развивать поступательный подъем и к концу торгов выросла до $59.5 за баррель. Благодаря кратковременному рывку котировки вышли в плюс на недельных графиках, хотя воздействия драйверов роста не хватило для штурма ключевой отметки $60, которая теперь выполняет функцию ближайшего сопротивления. Сегодня цены передвинули максимумы до 59.8. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Вчерашние заявления генсека ОПЕК приободрили покупателей. Фактически Баркиндо пообещал, что ОПЕК продлит сделку об ограничении добычи, заявив, что картель будет сокращать производство большую часть следующего года. Теперь участники рынка будут закладывать в цену такой сценарий, хотя далеко не факт, что все участники группы ОПЕК+ готовы и далее отдавать свою долю рынка американским сланцевикам, которые, к слову, на прошлой неделе нарастили добычу до нового рекордного максимума 12.6 млн баррелей в день.



Тем временем с торгового фронта тоже поступили позитивные сигналы, позволяющие надеяться на заключение частичной сделки. Сегодня должен состояться диалог между Д.Трампом и вице-премьером КНР Лю Хэ, от исхода которого будет зависеть дальнейший настрой рынка нефти и мировых площадок в целом.



С технической точки зрения для убедительности "быкам" нужно совершить уверенный пробой психологического уровня $60, чтобы продолжить рост. Сегодня такой сценарий вполне вероятен. Если же ожидаемых подвижек в переговорах не произойдет, Brent рискует попасть под агрессивную фиксацию прибыли.











"AK&M" от 11.10.2019