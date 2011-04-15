Китай поддерживает рубль

Фьючерс на нефть марки Brent растут несмотря на заявление о снижении добычи до 2020 года и на большую вероятность неудачи ведения переговоров между Америкой и Китаем. Китай не намерен передавать объекты интеллектуальной собственности Америке и излишняя дерзость Д.Трампа идет абсолютно не на пользу США. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



Сохранившееся противостояние между странами – переговорщиками оказывает поддержку рублю, ведь отношения Китая и России намного "теплее", чем с США и котировки валютного рынка уже вторую неделю имеют разностепенную волатильность. Валютная пара доллар/рубль с начала торгов упала на 20 коп. и торгует по цене 64.26 руб. за доллар, как и пара евро/рубль, показавшая снижение котировок на 21 коп. и остановившаяся на 70.75 руб. за валюту ЕС.



Несмотря на большую зависимость валют от нефтяного фона мы наблюдаем диаметрально противоположные изменения. Индексные фонды тоже показывают рост, обусловленный неудачей Америки в вопросе оказания давления на Китай. Дефицит продовольствия среди мясосодержащих продуктов в Поднебесной не оказал решающего воздействия на позицию США и теперь, на фоне многодневного падения индексы рынка бумаг стали расти.



Индекс Мосбиржи вырос на 0.33% и составляет 2730,44 пункта, индекс РТС поднялся на 0.7% до 1340 пунктов. Прогнозы до конца торговой сессии обнадеживают российский рынок, доллар останется на отметке 64-64.65 руб., евро будет торговаться в пределах 70.25–70.85 руб.







"AK&M" от 11.10.2019