Профицит федерального бюджета в январе-сентябре составил 2.986 трлн руб.

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Профицит федерального бюджета в январе-сентябре 2019 года составил 2.986 трлн руб. Объём доходов достиг 15.034 трлн руб., расходов - 12.048 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.
Федеральная налоговая служба перечислила 9.491 трлн руб., Федеральная таможенная служба - 4.178 трлн руб., другие федеральные органы - 1.365 трлн руб.
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