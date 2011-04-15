Арктикгаз ввёл в эксплуатацию Восточно-Уренгойское и Северо-Есетинское месторождения

АО "Арктикгаз" (совместное предприятие "НОВАТЭКа" и ПАО "Газпром нефть") начало опытно-промышленную эксплуатацию Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождений в границах Самбургского лицензионного участка с годовым проектным уровнем добычи более 1 млрд куб. м природного газа и 0.2 млн т газового конденсата. Об этом говорится в сообщении компании.



Новые добывающие мощности расположены в непосредственной близости от имеющейся инфраструктуры НОВАТЭКа, что позволило быстро осуществить запуск и оптимизировать капитальные затраты. Месторождение будет способствовать росту добычи природного газа на активах компании в зоне Единой системы газоснабжения.



Восточно-Уренгойское и Северо-Есетинское месторождения находятся в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Лицензией на разведку и разработку месторождения в границах Самбургского лицензионного участка владеет АО "Арктикгаз". По состоянию на 31 декабря 2018 года, совокупные запасы природного газа составили около 94 млрд куб. м и 27 млн т жидких углеводородов по российской классификации.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 28.5% до 130.026 млрд руб. со 101.199 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 20.6% до 452.619 млрд руб. с 375.225 млрд руб., EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий нормализованная - на 31.6% до 233.777 млрд руб. со 177.645 млрд руб.



Во II квартале 2019 года выручка от реализации составила 218.5 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 115.8 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", выросла до 69.2 млрд руб. (22.97 руб. на акцию), или на 115.9%, во II квартале 2019 года.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 11.10.2019