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11/10/2019
12:32

Повседневные расходы россиян в сентябре сократились на 3.6%

После непродолжительного увеличения расходов в прошлом месяце россияне снова сократили своё потребление. За месяц общие повседневные расходы россиян уменьшились на 3.6%. За год объём ежедневных трат россиян вырос на 13.4%. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Таким образом, уже четвёртый месяц подряд реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы остаются на самых высоких позициях для анализируемого месяца. При этом в сентябре наблюдается падение реальных расходов на 2%.

По сравнению с прошлым годом реальные расходы в этом месяце выросли на 4.1%. В целом сентябрь всегда характеризовался более низкими расходами, чем в среднем за год.


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