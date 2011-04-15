"Кольцово" работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Напомним, 10 октября 2019 года с 11:20 до 17:30 в результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту были временно прекращены взлётно-посадочные операции.



Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий была произведена буксировка воздушного судна с взлетно-посадочной полосы.



Аэропорт возобновил приём и отправку воздушных судов, а также обслуживание рейсов в 17:30 местного времени. За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, 3 рейса были отменены. Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск.



Международный аэропорт "Кольцово" (ИНН 6608000446) - один из ведущих аэропортов России, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Стратегическим инвестором реконструкции аэропорта является ГК "Ренова". "Кольцово" сотрудничает более чем с 50 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые напрямую связывают Екатеринбург более чем со 100 городами Европы, Азии, Северной Африки.



АО "Аэропорты Регионов" (ранее - ОАО "Кольцово-Инвест", ИНН 6672150375) - ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим инвестором которого является ГК "Ренова". В настоящее время в холдинг входят ПАО "Аэропорт Кольцово" (Екатеринбург), ПАО "Международный аэропорт Курумоч" (Самара), ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" ("Стригино") и ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону". Кроме того, "Аэропорты Регионов" реализуют проекты строительства новых аэропортов - "Южный" (Ростов-на-Дону) и "Центральный" (Саратов).







"AK&M" от 11.10.2019