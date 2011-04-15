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11/10/2019
12:49

"Дочки" РЖД присоединятся к системе дистанционного налогового мониторинга

Крупнейшие дочерние общества ОАО "РЖД" - АО "Федеральная пассажирская компания" и АО "Федеральная грузовая компания" - с 1 января 2020 года присоединятся к налоговому мониторингу. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Компании предоставят налоговым органам доступ к системе бухгалтерского и налогового учёта, а также к информации о налоговых рисках и данным внутреннего контроля. Переход на новую форму взаимодействия с ФНС России позволит оперативно проверять правильность исчисления и уплаты налогов без проведения выездных и камеральных проверок, а также значительно сократить затраты на налоговое администрирование.

В налоговом мониторинге крупнейшие налогоплательщики открывают свои информационные системы Налоговой службе. Таким образом традиционные проверки заменяются на онлайн-взаимодействие на основе удалённого доступа. Это позволяет компаниям оперативно согласовывать с налоговыми органами позиции по налогообложению по совершенным и планируемым сделкам, получая мотивированные мнения, или налоговые рулинги.

Активы АО "ФПК" и АО "ФГК" совместно с ОАО "РЖД" составляют более 90% активов холдинга "Российские железные дороги", а их выручка - более 75%.

Напомним, ОАО "РЖД" является участником системы дистанционного налогового мониторинга с 2019 года. В 2021-2022 годах компания планирует перевести на налоговый мониторинг и другие дочерние общества, которые работают в сфере ремонта вагонов, телекоммуникаций и строительства.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.

"AK&M" от 11.10.2019
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