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11/10/2019
13:08

Росбанк и ВымпелКом заключили соглашение о сотрудничестве

Росбанк и ПАО "ВымпелКом" заключили соглашение о сотрудничестве сроком на 3 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Предметом соглашения является создание благоприятных условий для развития цифровых каналов обслуживания клиентов Росбанка, включая инструменты различной аналитики, а также развитие предсказательных поведенческих алгоритмов c использованием инструментов Билайн на основе искусственного интеллекта.

ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".

ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.

Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.


"AK&M" от 11.10.2019
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