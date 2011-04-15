Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 октября

Банк России установил на 12 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.6207

1 Азербайджанский манат 37.8566

100 Армянских драмов 13.4641

1 Белорусский рубль 31.3393

1 Болгарский лев 36.1437

1 Бразильский реал 15.6258

100 Венгерских форинтов 21.3159

1000 Вон Республики Корея 54.1287

10 Гонконгских долларов 81.9054

10 Датских крон 94.6484

1 Доллар США 64.2237

1 Евро 70.7296

100 Индийских рупий 90.4304

100 Казахстанских тенге 16.4835

1 Канадский доллар 48.3867

100 Киргизских сомов 91.7481

10 Китайских юаней 90.4432

10 Молдавских леев 36.6888

1 Новый туркменский манат 18.3759

10 Норвежских крон 70.5259

1 Польский злотый 16.4242

1 Румынский лей 14.8501

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.8465

1 Сингапурский доллар 46.7285

10 Таджикских сомони 66.2783

1 Турецкая лира 11.0095

10000 Узбекских сумов 68.0336

10 Украинских гривен 26.1947

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.9649

10 Чешских крон 27.3642

10 Шведских крон 65.3816

1 Швейцарский франк 64.3718

10 Южноафриканских рэндов 43.0067

100 Японских иен 59.4912

"AK&M" от 11.10.2019