Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 октября

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Банк России установил на 12 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.6207
1 Азербайджанский манат 37.8566
100 Армянских драмов 13.4641
1 Белорусский рубль 31.3393
1 Болгарский лев 36.1437
1 Бразильский реал 15.6258
100 Венгерских форинтов 21.3159
1000 Вон Республики Корея 54.1287
10 Гонконгских долларов 81.9054
10 Датских крон 94.6484
1 Доллар США 64.2237
1 Евро 70.7296
100 Индийских рупий 90.4304
100 Казахстанских тенге 16.4835
1 Канадский доллар 48.3867
100 Киргизских сомов 91.7481
10 Китайских юаней 90.4432
10 Молдавских леев 36.6888
1 Новый туркменский манат 18.3759
10 Норвежских крон 70.5259
1 Польский злотый 16.4242
1 Румынский лей 14.8501
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.8465
1 Сингапурский доллар 46.7285
10 Таджикских сомони 66.2783
1 Турецкая лира 11.0095
10000 Узбекских сумов 68.0336
10 Украинских гривен 26.1947
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.9649
10 Чешских крон 27.3642
10 Шведских крон 65.3816
1 Швейцарский франк 64.3718
10 Южноафриканских рэндов 43.0067
100 Японских иен 59.4912
"AK&M" от 11.10.2019