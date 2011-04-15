Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Болгарией вырос на 20%

Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Болгарией вырос на 20%. Об этом заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Болгария Десиславой Таневой, говорится в сообщении Минсельхоза.



Как заявил Д.Патрушев, товарооборот сельхозпродукции между Россией и Болгарией продолжает демонстрировать положительную динамику. "За 8 месяцев текущего года он увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 40 миллионов долларов. Российские поставщики готовы наращивать поставки зерновых, масложировой продукции, кондитерских изделий, а также готовых пищевых продуктов на болгарский рынок", - подчеркнул министр.







"AK&M" от 11.10.2019