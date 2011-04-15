Суд по интеллектуальным правам поддержал решение и предписание ФАС в отношении Подольского завода электромонтажных изделий

Кассационная инстанция - Суд по интеллектуальным правам - оставил без изменений решение и предписание ФАС России в отношении АО "Подольский завод электромонтажных изделий" (АО "ПЗЭМИ") по факту нарушения им антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ранее Комиссия антимонопольной службы признала АО "ПЗЭМИ" нарушившим требования закона "О защите конкуренции".



Подольский завод электромонтажных изделий ввёл в гражданский оборот на территории России герметичные кабельные проходки (герметичные кабельные вводы) для атомных электростанций. При этом завод незаконно использовал секрет производства (ноу-хау), исключительные права на который принадлежат АО "Элокс-Пром".



ФАС выдала ПЗЭМИ обязательное к исполнению предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.



Акционерное общество не согласилось с решением и предписанием антимонопольного ведомства и оспорило их в судебном порядке. Однако, первая, вторая, а теперь и третья судебные инстанции в удовлетворении требований нарушителю отказали.



"Дело ФАС России в отношении АО "ПЗЭМИ" можно считать уникальным, поскольку завод незаконно использовал не просто чужую интеллектуальную собственность, а ноу-хау, то есть секрет производства, - отметила заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Наталья Кононова. - Особенность ноу-хау заключается в том, что его разработчики и правообладатели не раскрывают в публичном доступе деталей своих разработок, а, напротив, сохраняют его в секрете. В ходе рассмотрения дела Подольский завод электромонтажных изделий не смог представить ни договоров или соглашений, наделяющих его правом использования такого ноу-хау, ни доказательств, подтверждающих разработку уникального метода производства своими силами и ресурсами".





"AK&M" от 11.10.2019