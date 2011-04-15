Нефть отстаёт от "бычьего" импульса рисковых активов

На мировых фондовых рынках наблюдается повсеместная эйфория. Акции и высокодоходные валюты пользуются спросом, тогда как защитные иена, франк и золото находятся под давлением. Инвесторы предвкушают прорыв в торговых переговорах, не теряя надежды на заключение промежуточной сделки. Учитывая, насколько активно игроки закладывают в цену позитивный исход, в случае разочарования разворот на площадках может оказаться внушительным и довольно агрессивным. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



При этом котировки нефти, которые тоже торгуются с повышением, показывают более скромную динамику. Brent, которой не удаётся развить полноценный импульс роста, забуксовала в районе психологической отметки $60 за баррель. Настроение игрокам немного подпортили обновлённые прогнозы МЭА. Агентство снизило прогнозы мирового спроса на 2019 и 2020 годы, сославшись на риски замедления мировой экономики, напомнив участникам рынка об угрозе расширения дисбаланса между спросом и предложением.



Кроме того, имеет место некоторое ослабление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, чему способствовали свежие заявления Ирана. Тегеран опроверг предыдущие сообщения о том, что попавшие в его танкер танкеры принадлежат Саудовской Аравии. Также трейдеры продолжают переваривать новые рекорды по добыче сланцевой нефти в США, особенно на контрасте с перспективами ослабления спроса на энергоносители.



Так, Brent ещё предстоит подтвердить прорыв отметки 60 долларов, который до конца дня станет возможным только в случае появления свежих позитивных новостей с торгового фронта. В противном случае игроки могут перейти к фиксации прибыли.











"AK&M" от 11.10.2019