Банк "Открытие" и HPE договорились о стратегическом сотрудничестве

Банк "Открытие" и ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" (HPE) заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении банка.



Основной задачей соглашения и стратегического сотрудничества сторон является повышение эффективности работы инфраструктуры и доступность сервисов банка "Открытие", а также сокращение количества сбоев, времени их локализации и устранения.



IT-компания готова принять участие в построении высокотехнологичной IT-платформы для разработки, тестирования и эксплуатации банковских программных продуктов и услуг в соответствии с методологией DevOps, создании автономного Центра обработки данных, поможет в разработке плана развития IT-инфраструктуры банка "Открытие".



Компания готова помочь внедрению международных инновационных разработок в инфраструктурные проекты банка, а также предоставить кредитной организации технологии искусственного интеллекта (AI) и глубокого обучения (Machine learning) в виде доступа к облачной системе искусственного интеллекта InfoSight в составе продуктов НРЕ.



Стороны договорились реализовывать положения меморандума поэтапно, по мере выпуска новых технологий. Практические шаги по трансформации IT-структуры банка "Открытие" с участием "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" будут осуществляться в рамках трёхлетних рамочных контрактов с двумя авторизованными партнёрами HPE на $30 млн.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".







"AK&M" от 11.10.2019