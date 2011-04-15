ВТБ установил Донаэродорстрою кредитно-документарный лимит на 10 млрд руб. сроком на 1 год

ВТБ установил АО "Донаэродорстрой" кредитно-документарный лимит на 10 млрд руб. сроком на 1 год. Генеральный подрядчик уже получил гарантию в размере 1.8 млрд руб. для обеспечения государственного контракта по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" и автомобильной дороги М-4 "Дон" Тамбов—Волгоград—Астрахань. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Новый участок трассы пройдёт в обход Волгограда, благодаря чему уменьшится поток транзитного транспорта в черте города, снизится нагрузка на городскую транспортную сеть и улучшится экологическая обстановка. Проект строительства и реконструкции федеральных магистралей предусматривает увеличение пропускной способности дорог и повышение уровня безопасности для участников движения.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ за 8 месяцев 2019 года по МСФО упала на 6.6% до 115.3 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Чистые процентные доходы составили 287.9 млрд руб, чистые комиссионные доходы - 60.6 млрд руб.





"AK&M" от 11.10.2019