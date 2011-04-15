Сбербанк и Минсельхоз намерены сотрудничать в области цифровой трансформации

Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства РФ. Об этом говорится в сообщении банка.



Стороны рассматривают возможность сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес: в области цифровой трансформации сельского хозяйства; внедрению цифровых технологий и платформенных решений в агропромышленном комплексе.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 11.10.2019