ЦБ объявил учётную цену золота на 12 октября - 3093.85 руб./г против 3139.30 руб./г на 11 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 12 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3093.85 руб./грамм
Серебро: - 36.34 руб./грамм
Платина: - 1862.48 руб./грамм
Палладий: - 3522.61 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
05.10 08.10 09.10 10.10 11.10
Золото 3156.00 3130.78 3128.29 3146.52 3139.30
Серебро 36.81 36.32 36.61 37.21 36.95
Платина 1848.23 1823.67 1837.35 1856.43 1852.53
Палладий 3472.75 3443.10 3397.32 3472.18 3505.23