Рубль захлестнула волна повсеместного оптимизма

Сегодня интерес к риску сохраняется, получая подпитку со стороны торговых переговоров. В свете последних событий инвесторы надеются, что по итогам сегодняшнего диалога стороны придут хотя бы к частичному соглашению, которое послужит основой для полномасштабной сделки. На этом фоне рисковые активы, включая рубль, пользуются спросом, тогда как доллар пребывает под совместным давлением. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Пара доллар/рубль, которая ранее на этой неделе провалилась под отметку 65 руб., сегодня передвинула минимумы до 64.08 руб., угрожая психологической отметке 64 руб. Дополнительную подпитку наша валюта получает со стороны бычьего прорыва на нефтяном рынке, где котировки Brent прорвались выше $60 за баррель и в моменте достигли уровня $60.64, откуда откатились.



В более широком контексте привлекательности рублю и валютам развивающегося сегмента в целом добавляет растущая вероятность дальнейшего снижения ставки ФРС, о чем сигнализируют сами чиновники Центробанка. По большому счёту, сейчас все ключевые факторы говорят в пользу роста нашей валюты. Но в любой момент нивелировать их может разочарование инвесторов в случае, если по итогам сегодняшних торговых переговоров Вашингтон и Пекин не достигнут никакого прогресса.















"AK&M" от 11.10.2019