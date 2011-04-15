Сборы регионального центра "Московия" Ингосстраха в первом полугодии выросли на 58%

Объём премии, собранной филиалами регионального центра "Московия" Ингосстраха за первое полугодие 2019 года, составил 1 млрд руб., что на 58% превышает показатели первого полугодия 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 509.7 млн руб. (прирост 22%), в том числе сборы по личному страхованию – 83.4 млн руб. (прирост 10%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 399.6 млн руб. (прирост 25%), страхованию ответственности – 26.7 млн руб. (прирост 17%). Объём страховой премии по ОСАГО – 483.1 млн руб. (прирост 138%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 11.8 млн руб. (прирост 36%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 41.8 млн руб. (прирост 31%).



Выплаты филиалов регионального центра "Московия" за первого полугодие 2019 года составили 393.7 млн руб., что на 47% превышает показатели первого полугодия 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 34.8 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 160.1 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 820.4 тыс. руб. Выплаты по ОСАГО составили 193.2 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 4.8 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса регионального центра "Московия" стали: страхование имущества, ОСАГО и АВТОКАСКО.



Напомним, что в зону ответственности регионального центра "Московия" входят филиалы Ингосстраха, находящиеся в Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Тверской и Владимирской областях.



CПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 11.10.2019