ФАС возбудила дело по дорожному картелю на 3.4 млрд руб. Столько предварительно составляет сумма контрактов, заключенных в ходе реализации антиконкурентного соглашения, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Возбуждено дело в отношении ООО "Нижавтодорстрой", ООО Фирма "Магистраль", ООО "ТПК "ЯКК", ООО "Ресурсы", ООО "Автодорстрой", ООО "Нижегородавтодор", ООО "Дорожник", ООО "СК Конструктив", ООО "Техстрой" и ООО "Премьер" по признакам картеля на торгах в сфере дорожного строительства (п.2 ч.1 ст.11 закона "О защите конкуренции). Дело возбуждено по материалам Общероссийского народного фронта "За честные закупки".





"AK&M" от 11.10.2019