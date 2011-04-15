ЦБ объявил учётную цену золота на 15 октября - 3092.08 руб./г против 3093.85 руб./г на 12 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 15 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3092.08 руб./грамм
Серебро: - 36.43 руб./грамм
Платина: - 1843.82 руб./грамм
Палладий: - 3520.03 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
08.10 09.10 10.10 11.10 12.10
Золото 3130.78 3128.29 3146.52 3139.30 3093.85
Серебро 36.32 36.61 37.21 36.95 36.34
Платина 1823.67 1837.35 1856.43 1852.53 1862.48
Палладий 3443.10 3397.32 3472.18 3505.23 3522.61