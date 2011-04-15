Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 14 октября 2019 года.



МЕЖДУ РОССИЕЙ И КАЗАХСТАНОМ ОБОСТРИЛСЯ УГОЛЬ

СПОР О ПОСТАВКАХ НА УКРАИНУ ВЫНЕСУТ НА МЕЖПРАВКОМИССИЮ



По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц. Евразийская экономическая комиссия уже признала действия Москвы созданием барьеров на рынке - вопрос будет обсуждаться на межправкомиссии России и Казахстана в начале недели. По мнению аналитиков, в качестве компромисса казахстанские компании могут получить возможность вывозить больше угля через порты РФ.





ЛЬГОТЫ ДОБЕРУТСЯ НА ПОПУТНОМ

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ НА 30 МЛРД РУБ. КОМПЕНСАЦИИ НЕФТЯНИКАМ ЗА СЧЕТ НАЛОГА НА ПНГ





Минфин пытается найти источники компенсации 60 млрд руб. налоговых льгот для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти". Как выяснил "Ъ", Минфин хотел привязать размер льгот к уровню цен на нефть с тем, чтобы при цене выше $45 за баррель половину льгот финансировать из дополнительных нефтегазовых доходов. Сейчас в Минфине заявляют, что этот вариант не рассматривается. Еще 30 млрд руб. в год Минфин хочет получить от нового налога на добычу попутного газа по ставке 385 руб. за 1 тыс. кубометров.





ЦЕНТР КОНТРОЛЯ НЕ УСЛЕДИЛ ЗА ДЕНЬГАМИ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ГЛОНАСС



Как стало известно "Ъ", Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о хищении более 250 млн руб., выделенных на строительство Центра контроля системы ГЛОНАСС. Объект так и не построили, а исполнители проекта, в том числе бывший первый заместитель гендиректора головного предприятия "Роскосмоса" ЦНИИмаш Джордж Ковков, в зависимости от роли каждого были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Суд назначил им разные виды наказания - от штрафа до пяти лет колонии, а одного фигуранта освободил в связи с истечением срока давности.





В ДЕЛО СБ-БАНКА ВНЕСЛИ ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЫЯВИЛИ НОВЫЙ ЭПИЗОД ОТЧУЖДЕНИЯ АКТИВОВ



Как стало известно "Ъ", в уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ-банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд руб. Его фигурантом может стать бывший акционер этого кредитного учреждения Андрей Вовченко, который сейчас проживает в Канаде. По данным следствия, именно по его указанию накануне отзыва у банка лицензии осуществлялись фиктивные сделки по отчуждению активов СБ-банка. В общей сложности долг кредитного учреждения перед клиентами составляет более 35 млрд руб.





БИЗНЕС ИЩЕТ ПУТЬ С ЭНЕРГОРЫНКА

КОМПАНИИ УГРОЖАЮТ ПЕРЕХОДОМ НА СОБСТВЕННУЮ ГЕНЕРАЦИЮ



Крупные потребители, опасаясь роста цен на электроэнергию, придумывают новые способы снижения издержек. "Русал" просит заморозить стоимость электроэнергии для экспортеров, а основной поставщик ОАО РЖД "Русэнергосбыт" предложил отказаться от раздельного определения цен на электроэнергию и мощность. Идеи потребителей невыполнимы в сложившейся энергосистеме, считают аналитики, поэтому крупная промышленность продолжит уходить с рынка на собственную генерацию.





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"AK&M" от 14.10.2019