ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 12 октября, в размере 64.2237 руб. против 64.7416 руб. на 11 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



11.10.19 - 64.7416 руб.

10.10.19 - 65.0976 руб.

09.10.19 - 64.8672 руб.

08.10.19 - 64.8259 руб.

05.10.19 - 65.0300 руб.









































































"AK&M" от 14.10.2019