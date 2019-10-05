ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 12 октября, в размере 70.7296 руб. против 71.2999 руб. на 11 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



11.10.19 - 71.2999 руб.

10.10.19 - 71.4511 руб.

09.10.19 - 71.2372 руб.

08.10.19 - 71.1464 руб.

05.10.19 - 71.3509 руб.







































































































































































































"AK&M" от 14.10.2019