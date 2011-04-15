Цены на нефть поддерживала эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке

К 9:00 МСК за один баррель нефти дают $59.94, в то время как на открытии рынка котировки держались выше $60. В пятницу цены на нефть поддержала эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке, поводом для чего послужили сообщения о нападении на иранский нефтяной танкер, которое произошло в Красном море близ Саудовской Аравии. Согласно сообщениям иранского государственного телеканала по танкеру был нанесен ракетный удар. В результате инцидента были повреждены два резервуара с нефтью, что привело к ее утечке. Между тем на фотографиях, опубликованных Ираном, не видно, что танкеру был нанесен значительный ущерб, хотя на этих изображениях судно видно не полностью. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Напомним, Иран и Саудовская Аравия вовлечены в конфликт, проявляющийся в различных столкновениях, в том числе, в войне в Йемене. Ранее обострение отношений между странами произошло из-за теракта на нефтяных объектах Saudi Aramco, в причастности к которым Саудовская Аравия обвинила Иран. Учитывая сохраняющийся риск эскалации напряжённости между странами, опасения за перебои поставок вполне могут обеспечить нефть импульсом для дальнейшего роста.



Помимо событий на Ближнем Востоке участники рынка продолжают оценивать итоги очередного этапа переговоров, прошедших между США и Китаем. Несмотря на позитивные комментарии сторон, единственным реальным результатом стало соглашение о закупке Китаем сельскохозяйственной продукции США на $40-50 млрд. США при этом оставили в силе решение о повышении с 15 декабря таможенных пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд. До тех пор, пока на рынке сохраняются надежды на способность стран преодолеть торговые разногласия, покупатели нефти могут использовать их для усиления собственных позиций.







"AK&M" от 14.10.2019