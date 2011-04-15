ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

ВТБ изменил условия кредитования автомобилей с пробегом по программе "ЭкстраЛайт". В рамках предложения минимальная ставка снизилась в среднем на 1.5 п.п. и теперь составляет от 2.5%. Об этом говорится в сообщении банка.



Обновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах от 2.5% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны для всех заемщиков в случае добровольного оформлении страхования жизни (с дисконтом 4 п.п.), страхования предмета залога по программе "Вместо КАСКО" (5 п.п.) и при наличии карты "Автолюбитель" (2.5 п.п.). Для клиентов с ежемесячными зачислениями на счет и тех, у кого есть действующий кредит в банке, применяется дополнительный дисконт в размере 1 п.п.



В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма – от 100 тыс. до 3 млн руб. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент погашения кредита: 15 лет для иностранных, 10 лет – для отечественных автомобилей. Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ за 8 месяцев 2019 года по МСФО упала на 6.6% до 115.3 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Чистые процентные доходы составили 287.9 млрд руб, чистые комиссионные доходы - 60.6 млрд руб







"AK&M" от 14.10.2019