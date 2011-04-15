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14/10/2019
10:40

АСВ расширяет перечень организаций для комплексного сопровождения портфелей кредитов физических лиц

Агентство по страхованию вкладов проведет конкурсный отбор специализированных организаций на право заключения договора о взаимодействии при ликвидации финансовых организаций по номинации "Комплексное сопровождение портфелей кредитов, предоставленных физическим лицам". Об этом говорится в сообщении АСВ.

С целью обеспечения полноценной конкурентной среды и снижения стоимости предоставляемых услуг возможное предельное количество аккредитуемых по данной номинации организаций увеличено с 5 до 12 организаций.

Агентство привлекает специализированные компании к работе с кредитными портфелями физических лиц в ликвидируемых кредитных организациях для обеспечения непрерывности деятельности по их сопровождению: речь идет о сопровождении кредитов, по которым отсутствует просроченная задолженность, а также о работе по ведению искового и приказного производства. В настоящее время на сопровождении находится более 95 тыс. кредитов, выданных ликвидируемыми кредитными организациями, на сумму более 13 млрд руб. До конца 2019 года дополнительно планируется передать на сопровождение кредиты в размере около 3 млрд руб.



"AK&M" от 14.10.2019
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