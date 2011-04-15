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14/10/2019
11:22

Инвесторы не проявляют интереса к рисковым активам несмотря на прогресс в переговорах

Оптимизм в отношении частичных договоренностей между США и Китаем быстро развеялся. После утреннего подъема азиатских индексов, европейские площадки открылись на отрицательной территории, и сейчас основные бенчмарки теряют в среднем около 0.55%. На рынке нефти тоже наблюдается коррекция после всплеска спроса под занавес недели. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Brent вернулась под отметку 60 долларов за баррель, тестируя зону $50.6. Котировки ускорили снижение на заявлениях российского министра энергетики Александра Новака, который указал на отсутствие необходимости изменения условий сделки ОПЕК+ на данном этапе.

На этом фоне российские индексы расположились в красной зоне. Индекс МосБиржи и РТС в начале торгов снижаются на 0.04% и 0.37% соответственно. Долларовый индекс ощущает на себе более сильное давление из-за ослабления рубля, который открылся гэпом вниз на сочетании угасания интереса к риску и снижения цен на нефть.

Пара доллар/рубль, которая в минувшую пятницу пыталась тестировать отметку 64 руб., достигла области 64.4 руб., но выше продвигаться не спешит. В течение дня торговая активность обещает быть невысокой, в том числе из-за празднования Дня Колумба в США, и до конца сессии котировки вряд ли превысят область 64.5 руб., если только нефть не ускорит медвежью коррекцию.





"AK&M" от 14.10.2019
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