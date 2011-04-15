Банк России планирует снизить регулятивную нагрузку на банки

Банк России рассматривает возможность отмены и упрощения отдельных нормативных требований, говорится в сообщении ЦБ.



Изменения в первую очередь коснутся пруденциальных требований к кредитным организациям. В частности, планируется отменить норматив, ограничивающий совокупные требования банка к его инсайдерам (Н10.1), уточнить порядок расчёта норматива Н6 по отдельным операциям с использованием платёжных карт, а также исключить возможное дублирование требований в связи с введением в действие показателя долговой нагрузки. В отношении банковских групп будет отменено на консолидированной основе ограничение на участие в капиталах других юридических лиц (норматив Н23 сохранится на индивидуальной основе).



Для расчётных небанковских кредитных организаций планируется упростить правила ведения хозяйственных операций с юридическими лицами и размещения средств в центральных банках – нерезидентах, что будет в целом способствовать развитию рынка платежей, в том числе в СНГ.



Оптимизация коснется и объёма отчётности, представляемой банками в Банк России, а также периметра раскрываемой ими информации. Так, будет сокращён круг банков, составляющих и представляющих отчётность по форме 0409122 "Расчёт показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")". Другой важной новацией для банков должно стать изменение порядка расчета базового уровня доходности вкладов (БУДВ). Рассматривается возможность отмены действующего сейчас требования о раскрытии банками неограниченному кругу лиц сведений о максимальных процентных ставках по вкладам. При этом расчёт БУДВ будет осуществляться на основании данных отчётности по форме 0409119 "Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц".



В надзорном аспекте будет упрощена методология оценки экономического положения банков путём сокращения количества вопросов по отдельным показателям. Для санируемых банков планируется отменить требование о составлении и представлении в Банк России планов восстановления величины собственных средств (капитала).



"AK&M" от 14.10.2019