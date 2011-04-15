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14/10/2019
13:01

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-председателя банка "Советский", обвиняемого в хищении 1.7 млрд руб.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-председателя банка "Советский" Андрея Карпова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершённое с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как полагает следствие, в 2013-2015 годах А.Карпов совместно с председателем совета директоров и председателем кредитного комитета банка "Советский", тремя сотрудниками кредитного учреждения, а также иными гражданами и неустановленными лицами выдавали заведомо невозвратные кредиты. Тем самым были похищены средства банка на 1.7 млрд руб. Они перечислялись на банковские счета подконтрольных организаций.

По решению суда А.Карпову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский" 3 июля 2018 года.


"AK&M" от 14.10.2019
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