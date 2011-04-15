В Госдуму внесён законопроект, упрощающий использование оружия для охотников

В Госдуму внесён проект поправок в законы "Об оружии", "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов" и ряд других, предоставляющие право гражданам РФ, имеющим разрешение на хранение оружия либо лицензию на приобретение оружия, право носить и использовать зарегистрированное государственными органами охотничье оружие, переданное этим лицам для охоты. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Авторами законопроекта стала группа депутатов. Для физических лиц, не имеющих оружия в собственности и не планирующих его приобретать, предлагается ввести новый вид разрешительных документов — разрешение на ношение и использование оружия, — говорится в документе.



При этом, как подчёркивают авторы законопроекта, оно будет выдаваться на пять лет в порядке, аналогичном выдаче лицензии на приобретение оружия.



"Учитывая, что данное разрешение будет выдаваться после прохождения гражданином необходимого обучения, проверки отсутствия медицинских противопоказаний на владение оружием и осуществления иных предусмотренных законодательством проверочных мероприятий, — риски для общественной безопасности не увеличиваются", — говорится в пояснительной записке.



Документом предлагается разрешить временно передавать такое охотничье оружие также россиянам с 16 до 18 лет. Для этого они должны будут получить разрешение на ношение и использование оружия, а также охотничий билет.



Получать такое разрешение, в случае окончательного одобрения закона, смогут иностранцы. При этом срок действия разрешения на ношение и использование оружия будет ограничен 60 днями, если меньший срок не установлен договором об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. Процедура получения разрешения будет аналогичной той, что действует для временного ввоза оружия в Россию.







"AK&M" от 14.10.2019