ЦБ РФ установил официальный курс евро на 15 октября в размере 70.9305 руб. против 70.7296 руб. на 12 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



12.10.19 - 70.7296 руб.

11.10.19 - 71.2999 руб.

10.10.19 - 71.4511 руб.

09.10.19 - 71.2372 руб.

08.10.19 - 71.1464 руб.







































































































































































































"AK&M" от 14.10.2019