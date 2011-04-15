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14/10/2019
13:54

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 октября

Банк России установил на 15 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России


1 Австралийский доллар 43.5366
1 Азербайджанский манат 37.9400
100 Армянских драмов 13.5022
1 Белорусский рубль 31.3915
1 Болгарский лев 36.2805
1 Бразильский реал 15.6744
100 Венгерских форинтов 21.3604
1000 Вон Республики Корея 54.3334
10 Гонконгских долларов 82.0566
10 Датских крон 94.9998
1 Доллар США 64.3652
1 Евро 70.9305
100 Индийских рупий 90.5564
100 Казахстанских тенге 16.5185
1 Канадский доллар 48.7246
100 Киргизских сомов 92.0021
10 Китайских юаней 91.0824
10 Молдавских леев 36.7486
1 Новый туркменский манат 18.4164
10 Норвежских крон 70.6030
1 Польский злотый 16.5094
1 Румынский лей 14.9287
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.2157
1 Сингапурский доллар 46.9922
10 Таджикских сомони 66.4209
1 Турецкая лира 10.8810
10000 Узбекских сумов 68.2316
10 Украинских гривен 26.1116
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.9585
10 Чешских крон 27.4900
10 Шведских крон 65.3189
1 Швейцарский франк 64.5524
10 Южноафриканских рэндов 43.3997
100 Японских иен 59.4625

"AK&M" от 14.10.2019
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