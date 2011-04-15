Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 октября

Банк России установил на 15 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.5366

1 Азербайджанский манат 37.9400

100 Армянских драмов 13.5022

1 Белорусский рубль 31.3915

1 Болгарский лев 36.2805

1 Бразильский реал 15.6744

100 Венгерских форинтов 21.3604

1000 Вон Республики Корея 54.3334

10 Гонконгских долларов 82.0566

10 Датских крон 94.9998

1 Доллар США 64.3652

1 Евро 70.9305

100 Индийских рупий 90.5564

100 Казахстанских тенге 16.5185

1 Канадский доллар 48.7246

100 Киргизских сомов 92.0021

10 Китайских юаней 91.0824

10 Молдавских леев 36.7486

1 Новый туркменский манат 18.4164

10 Норвежских крон 70.6030

1 Польский злотый 16.5094

1 Румынский лей 14.9287

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.2157

1 Сингапурский доллар 46.9922

10 Таджикских сомони 66.4209

1 Турецкая лира 10.8810

10000 Узбекских сумов 68.2316

10 Украинских гривен 26.1116

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.9585

10 Чешских крон 27.4900

10 Шведских крон 65.3189

1 Швейцарский франк 64.5524

10 Южноафриканских рэндов 43.3997

100 Японских иен 59.4625

"AK&M" от 14.10.2019