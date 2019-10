Заполнение "Силы Сибири" газом ведётся по графику, Газпром

Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов, говорится в сообщении компании.



Газпром ведёт подготовку к первым трубопроводным поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". По графику идёт заполнение газопровода газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. На основных объектах обустройства месторождения ведутся пусконаладочные работы. Завершено бурение 176 эксплуатационных газовых скважин - работы выполняются с опережением графика. На Ковыктинском месторождении в Иркутской области, газ которого поступит в "Силу Сибири" в начале 2023 года, полным ходом идёт эксплуатационное бурение.



Важным элементом технологической цепочки поставок газа по "Силе Сибири" станет Амурский газоперерабатывающий завод - один из крупнейших в мире. В настоящее время завершается монтаж основного оборудования первых двух производственных линий, развернуты работы на третьей линии.



Реализуется проект расширения мощностей газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. Идёт доставка труб большого диаметра на сварочные базы, расположенные по трассе газопровода, для сварки двухтрубных секций.



Газпром последовательно развивает крупный, стратегически важный для страны Ямальский центр газодобычи. На Бованенковском месторождении готовятся к вводу финальная, шестая по счету, дожимная компрессорная станция и новые эксплуатационные скважины. Ведется работа по обустройству Харасавэйского месторождения.



Работы на Ямале синхронизированы с расширением Северного газотранспортного коридора. Так, строятся компрессорные мощности на газопроводе "Бованенково-Ухта - 2". На газопроводе "Ухта-Торжок - 2" ведётся подготовка к вводу в эксплуатацию нового компрессорного цеха. В стадии проектирования находятся газопроводы "Бованенково-Ухта - 3" и "Ухта-Торжок - 3".



Завершается сварка запланированной к вводу в текущем году линейной части протяжённостью около 880 км в рамках проекта развития газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе на участке от Грязовца до компрессорной станции (КС) "Славянская". На КС, являющейся отправной точкой для газопровода "Северный поток - 2", ведутся пусконаладочные работы.



До конца 2019 года будет введён в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток". Завершается строительство приёмного терминала в районе п. Кыйыкей на турецком побережье Чёрного моря. Участок берегового примыкания в России и компрессорная станция "Русская" готовы к началу эксплуатации.



Продолжается строительство Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



"AK&M" от 14.10.2019