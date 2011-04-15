В РФ могут появиться национальные стандарты зелёного финансирования

В России могут быть разработаны национальные правила и стандарты для верификации зелёных финансовых инструментов. Об этом говорится в Концепции организации в России методологической системы по развитию зелёных финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования, подготовленной Экспертным советом по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России.



Для осуществления экологических и климатических проектов в отличие от других инициатив необходима проверка независимыми специализированными экспертами на соответствие принципам и стандартам зелёных финансов. Кроме того, к ним предъявляются особые требования по раскрытию информации и обособлению денежных потоков. России в настоящее время приходится принимать условия, разработанные другими странами для реализации своих приоритетов при развитии зелёного финансирования.





"AK&M" от 14.10.2019