Сборы регионального центра "Юг" Ингосстраха в первом полугодии выросли на 61%

Объём премии, собранной филиалами регионального центра "Юг" Ингосстраха за первое полугодие 2019 года, составил 2.1 млрд руб., что на 61% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 796.6 млн руб. (прирост 42%), в том числе сборы по личному страхованию - 169 млн руб. (прирост 69%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 553.9 млн руб. (прирост 41%), страхованию ответственности - 73.7 млн руб. (прирост 7%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 1.3 млрд руб. (прирост 78%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - 22.7 млн руб. (прирост 11%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 51.9 млн руб. (прирост 46%).



Выплаты филиалов регионального центра "Юг" Ингосстраха за первое полугодие 2019 года составили 1.1 млрд руб., что на 26% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию - 46.9 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, - 131.2 млн руб., добровольному страхованию ответственности - 6.5 млн руб. Выплаты по ОСАГО - 877.2 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 31 млн руб.



Напомним, что в зону ответственности регионального центра "Юг" СПАО "Ингосстрах" входят филиалы в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Северная Осетия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, а также в Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республиках.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 14.10.2019